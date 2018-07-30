РИАМО - 30 июл. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков сообщил, что Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО), который касался ограничений на импорт железнодорожных вагонов и стрелочных переводов, передает Федеральное агентство новостей.

«Украинская сторона в октябре 2015 года подала иск, согласно которому, считает Киев, Россия ограничивает с 2013 года поставки с Украины вагонов, стрелочных переводов, подвижного состава и прочих комплектующих. В Киеве заявляли, что действия Москвы необоснованны, однако ВТО рассудила спор в пользу российской стороны», - отмечается в материале.

Ранее Арбитражный суд ВТО удовлетворил иск России, поданный в связи с применением Украиной антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония из РФ.