РИАМО - 30 июл. На западе Москвы задержан подозреваемый в убийстве мужчины без определенного места жительства, в ближайшее время следователи предъявят мужчине обвинение и изберут меру пресечения, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 29 июля в неэксплуатируемом здании на проспекте Вернадского обнаружили тело неизвестного мужчины с колото-резаными ранами в поясничной области. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина, также не имеющий постоянного места жительства. Во время допроса пояснил следствию, что конфликт между ним и потерпевшим произошел из-за спального места», – сказала Иванова.