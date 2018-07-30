РИАМО - 30 июл. Лидеры совета молодежи АО «Воскресенские минеральные удобрения» достойно представили Воскресенский район на выставке, состоявшейся в рамках работы заключительной смены молодежного общественного форума «Я – гражданин Подмосковья» в Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

На выставке все муниципалитеты Подмосковья представили свои экспозиции, которые отражали производственные достижения, промышленное и социальное развитие районов и городских округов. Специалисты областных предприятий и организаций на своих стендах знакомили участников смены и гостей форума с возможностями работы и преференциями, которые будут иметь потенциальные соискатели в случае трудоустройства.

«АО «Воскресенские минеральные удобрения» на выставке представили лидеры совета молодежи предприятия Мария Мешкова, Елизавета Моднова и Максим Астафьев. Они рассказывали посетителям воскресенской площадки о своей экспозиции, частью которой стали образцы продукции предприятия, буклеты, отражающие деятельность «ВМУ», информативные стенды об истории градообразующего предприятия, его технологических достижениях, в числе которых новые водорастворимые удобрения для теплиц и кормовые добавки для животных», - отмечается в материале.

Также химики познакомили гостей форума со своим другом, мультипликационным героем Колбочкиным. Этот персонаж – собирательный образ воскресенского химика, который был создан в рамках научно-просветительской деятельности и общественной работы коллектива предприятия. В анимационном фильме, презентация которого состоялась несколькими днями ранее, Колбочкин рассказывает о химкомбинате, его сотрудниках, выпускаемой продукции и градообразующей роли «ВМУ». На выставке в Егорьевске персонаж порадовал участников форума своим дружелюбием и удивил эрудицией.

С Колбочкиным познакомились представители власти и общественности, а также знаменитые гости форума, в том числе министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, депутат Московской областной думы Евгений Аксаков, руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов, его первый заместитель Владимир Векленко, глава города Алексей Владович.

Кроме того, представители «ВМУ» презентовали образцы нового продукта – комплексного водорастворимого удобрения для закрытого грунта, выпускаемого под торговой маркой SOLAR. Рассказывая об этом продукте, воскресенские химики выразили надежду на продвижение инновационного удобрения в Подмосковье, где сейчас активно развиваются тепличные хозяйства и строятся новые современные агрокомплексы.

Формат выставки предполагал также знакомство представителей компаний с соискателями по вопросу трудоустройства. Свыше 100 гостей воскресенского стенда проявили интерес к деятельности «ВМУ», половину из которых всерьез заинтересовали возможности устроиться на работу на предприятие. В основном это были молодые люди из Воскресенского и соседних районов, для которых следующим шагом станет посещение кадровой службы предприятия для собеседования и заполнение анкет.