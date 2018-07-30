РИАМО - 30 июл. Тематическая ярмарка, организованная с 27 по 29 июля для продажи товаров повседневного спроса и продуктов питания под названием «Сад и огород», прошла успешно в Раменском, ее посетили, по предварительным подсчетам, почти 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Торговые ряды Раменское».

Среди участников присутствовали: ЗАО «Ульянино» (молочная продукция, село Ульянино), ИП Самарская Т. В. (клубника, город Таганрог), ИП Мелешкина Ю. В. (овощи, город Раменское), ФЛ Демишов А. В. (огурцы, город Луховицы), КФХ «Заболотье» (молочная продукция, город Раменское), ИП Никитина И. В. с продукцией фабрики Иваново «Столица текстиля» (Ивановская область).

«Всего на ярмарке было размещено 53 торговых места. Качество представленной продукции строго контролировалось представителями ветеринарной лаборатории. За время проведения не было выявлено ни одного случая некачественной продукции», - говорится в сообщении.

28 июля кроме ярмарочной торговли для посетителей была проведена насыщенная праздничная программа с музыкальным сопровождением и выступлением артистов центра казачьей культуры «Вольная станица» (город Раменское). По примерным подсчетам ярмарку посетили около 10 тысяч человек.