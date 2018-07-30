РИАМО – 30 июл. По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области на минувшей неделе, в преддверии праздника Дня крещения Руси, привели в порядок более 15 фасадов нежилых сооружений, а также покосили траву возле православных храмов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

На минувшей неделе в России отмечалось 1030-летие крещения Руси. В связи с готовящимися торжествами и праздничными мероприятиями инспекторы Госадмтехнадзора провели проверку содержания территорий, прилегающих к православным храмам и состояние расположенных на них объектов.

«Основная задача проводившихся рейдов: подготовить территорию вокруг церквей: проследить, чтобы на территории отсутствовали скопления отходов, ограждения и фасады нежилых зданий были приведены в надлежащее состояние, на них отсутствовали незаконно размещенные информационные носители, а высота травяного покрова на участках с зелеными насаждениями не превышала 20 сантиметров», – сказала руководитель ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, по итогам проведенных мероприятий покосили траву на территории более 400 квадратных метров, отремонтировали и привели в порядок фасады 16 нежилых сооружений, провели ремонт и покраску свыше 500 метров ограждений, привели в нормальное состояние более 1,5 тысяч метров тротуаров и пешеходных дорожек. Также убрали гостевые парковки и восстановили около 50 объектов освещения.

«По итогам надзорных мероприятий, организациям и предприятиям, обслуживающим объекты и земли, расположенные вокруг прихрамовых территорий, выдано более 30 предписаний об устранении нарушений со сроком исполнения – до начала праздничных мероприятий. На сегодняшний день, все предписания исполнены», – уточнила Витушева.

Она напомнила, что соблюдение правил чистоты, порядка и благоустройства, закрепленных в областном законодательстве – требование губернатора Московской области Андрея Воробьева.