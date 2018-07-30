РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 июл. Учитель математики школы №3 Котельников Марина Алпацкая вошла в состав победителей конкурса на поощрение лучших учителей Московской области в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева в число лучших учителей вошла наш учитель математики из школы №3 Марина Алпацкая. Решение было принято региональной конкурсной комиссией, которая оценивала высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание. Марина Анатольевна является одним из лучших учителей школы», – сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Он также отметил высокое качество организации образовательного процесса учителя математики. Алпацкая является победителем городского конкурса «Лучший классный руководитель – 2014», а также удостоена звания лауреата Педагогического марафона 2016 года «Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения».

«Очень приятны заслуги наших учителей. Быть педагогом – это нелегкая задача. Профессия – одна из самых нужных, востребованных и благородных. И в то же время сложных. Поздравляю всю сферу образования города с такими достижениями. Мы, со своей стороны, будем создавать все условия для совершенствования образовательного процесса в городском округе и развития материально-технической базы», – подчеркнул Булгаков.

Он добавил, что ликвидация второй смены в школах – одна из главных задач на сегодняшний день.

«Урок постоянной помощи ученику открывать добро и красоту, быть честным и неравнодушным к проблемам окружающих. В этом заключается великая сила личного примера, яркого и убедительного», – прокомментировала Алпацкая.