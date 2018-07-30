РИАМО - 30 июл. На этой неделе в Москве и Подмосковье установится жаркая солнечная погода без осадков, однако ночи станут холоднее, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Продолжительный период в Москве и области не хватало солнца из-за преобладания облачной погоды, но в минувшие выходные облачные поля атмосферных фронтов покинули регион.

«В течение начавшейся рабочей недели Московский регион будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит сухую и жаркую в дневные часы погоду. Однако ночи станут немного более прохладными, словно позволяя передохнуть от полуденного зноя», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что сейчас самое время отдыхать на пляжах - температура воды в реках Московской области составляет 21-24 градуса.

По прогнозу, в понедельник в столице температура воздуха поднимется до 24-26 градусов, по области – до 22-27 градусов. Во вторник ночью будет 13-15 градусов в Москве, в центре города - до 17-19 градусов, и 10-15 градусов в Подмосковье. Днем ожидается 25-27 градусов и 23-28 градусов соответственно.

Со среды по пятницу ночами ожидается 11-17 градусов, днем 28-30 градусов в столице и 25-30 градусов в Подмосковье. В выходные погода начнет меняться.

Антициклон будет утрачивать свое влияние, атмосферное давление будет падать, станет больше облаков, местами пройдут кратковременные дожди. Значения средней суточной температуры существенно не изменятся, ночью в регионе прогнозируется 13-18 градусов, днем – 24-29 градусов.