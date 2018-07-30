РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 30 июл. В городском округе Орехово-Зуево активно реализуется губернаторская программа «Светлый город», так в 2018 году планируют капитально отремонтировать четыре километра линий наружного освещения, а также установить примерно 115 светильников, сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета Александр Макаров.

«В 2018 году мы планируем капитальный ремонт линий наружного освещения в проезде Горячевой и обустройство новых на улицах Саввы Морозова, Волкова, Моисеенко, Бабушкина, Бугрова. Общая протяженность – более четырех километров. Кроме того, предполагается установить более 100 опор и примерно 115 светильников», – сказал Макаров.

По его словам, точные цифры будут известны, когда проектировщики полностью согласуют проект.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, уже разработана сметная документация, пройдена экспертиза и сейчас идет подготовка к конкурсу на проведение работ. Капитальный ремонт и устройство линий наружного освещения планируют начать в конце августа, а закончить в сентябре.

Губернаторская программа «Светлый город» в Московской области реализуется для того, чтобы ликвидировать недоосвещенные места в регионе, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах массового скопления людей. Старт проекту был дан в 2017 году на портале «Добродел».

Тогда по итогам голосования в Орехово-Зуеве победила улица Торфобрикетная, так как именно здесь располагаются такие социально значимые объекты, как стадион «Знамя труда» и бассейн «Нептун». Их посещают, в том числе, дети, поэтому неудивительно, что общественность выбрала именно этот участок. В прошлом году здесь обустроили линии наружного освещения протяженностью 690 метров, а также 470 метров – на проезде Бондаренко, вблизи которого возвели многоквартирный дом в рамках программы по расселению аварийного жилищного фонда.

По сведениям агентства, всего в Подмосковье в рамках губернаторской программы «Светлый город» на 2018 год запланирована модернизация 40 тысяч уличных светильников.