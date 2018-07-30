РИАМО - 30 июл. Исполняющим обязанности генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» назначили Григория Антюфеева, сообщил РИАМО в понедельник пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

«Было принято решение - назначить исполняющим обязанности генерального директора «Софрино» Григория Антюфеева», - сказал Волков.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил от всех должностей в Русской православной церкви генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» Евгения Пархаева, который руководил предприятием с 1987 года.

Предприятие «Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода и является одним из крупнейших предприятий Подмосковья. Общая площадь фабрики – 12 гектаров, здесь работает около 3 тысяч человек, ассортимент изделий насчитывает свыше 2,5 тысяч наименований.

Предприятие проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайн их внутренних интерьеров, выполняет уникальные индивидуальные заказы.