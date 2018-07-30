РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июл. Сотрудники единой диспетчерской службы (ЕДС) Королева с 23 по 30 июля оформили более 970 заявок на ремонт санитарно-технического оборудования, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

Всего на прошлой неделе диспетчеры ЕДС приняли от жителей Королева более 4 тысяч заявок.

«Основные проблемы, с которыми горожане обращались на прошедшей неделе: ремонт сантехоборудования – 973 заявки; санитарное содержание помещений и придомовых территорий – 578 заявок; благоустройство – 379 заявок; электроснабжение – 332 заявки; общестроительные работы на жилом фонде – 279 заявок», – говорится в сообщении.

По итогам недели было закрыто около 3,9 тысяч обращений.

Заявку в ЕДС можно оформить по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, а также на сайте или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.