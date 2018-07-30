РИАМО – 30 июл. Финал конкурса «Доброволец России» пройдет 5 декабря 2018 года в рамках Всероссийского форума добровольцев, подать заявку можно до 15 августа, сообщается на сайте конкурса.

Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018» проводится на протяжении 8 лет и является главным проектом Года добровольца (волонтера). В этом году конкурс запущен в новом формате – 12 обновленных номинаций. Также создана программа Акселерации – трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов.

«Участие в конкурсе могут принять все – как юридические лица, так и физические, более того – возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней возрастной шкалой. 5 декабря 2018 года состоится очный финальный этап конкурса и премия «Доброволец России – 2018» в рамках Всероссийского форума добровольцев. В рамках торжественной церемонии будут определены победители», – говорится в сообщении.

Конкурс проводится в период с 19 марта по 5 декабря 2018 года и включает в себя три этапа: этап I региональный (19 марта – 1 октября 2018 года); этап II заочный (10 октября – 10 ноября 2018 года); этап III финальный (финал конкурса пройдет 5 декабря).

Ознакомиться с положением о проведении конкурса, зарегистрироваться и подать заявку можно в единой информационной системе «Добровольцы России».

Всероссийский конкурс «Доброволец России» – одно из ключевых событий в сфере развития волонтерства в России, направленное на выявление, распространение и поддержку лучших добровольческих практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности.