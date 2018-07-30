РИАМО - 30 июл. В Московской области проводится конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, заявки начнут принимать с 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Прием заявок от субъектов малого и среднего бизнеса на участие в конкурсе на получение субсидий стартует в сентябре этого (2018 года – ред.) года. Так, пакеты документов на возмещение затрат по договорам лизинга оборудования и на компенсацию затрат на покупку оборудования министерство инвестиций и инноваций начинает принимать с 1-го сентября», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Он уточнил, что социально ориентированные предприниматели могут подать заявки с 20 сентября. Кроме того, в материале напоминается, что отправить документы на конкурс теперь можно в электронной форме на Региональный портал госуслуг.

Прием документов на получение субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье продлится месяц.