РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 июл. Ежегодные соревнования по пятиборью среди спасателей пройдут до 3 августа, в них примут участие сотрудники из Королева, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас» Людмила Кузнецова.

VIII соревнования по пятиборью спасателей среди поисково-спасательных формирований Московской области были торжественно открыты 29 июля на тренировочном полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России. Среди участников соревнований – сотрудники поисково-спасательного отряда №10 из Королева.

«Соревнования по пятиборью спасателей проходят ежегодно, в этом году (в 2018 году - ред.) в них принимают участие 30 команд Подмосковья. Их основная цель – проверка готовности спасателей к проведению поисково-спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций, выработка новых приемов и методов ведения спасательных работ», – сказала Кузнецова.

Она добавила, что соревнования также направлены на привлечение населения к прикладным видам спорта и обеспечение подготовки каждого человека к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В ходе пятиборья спасатели выполнят задачи по ведению поисково-спасательных работ в различных условиях: поиск пострадавших, оказание им медицинской помощи и эвакуация. Также в программу соревнования включены нормативы по физической подготовке.