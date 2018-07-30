РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июл. За первое полугодие текущего года в подмосковном Королеве оштрафовали более 100 автовладельцев за парковку на газонах и детских площадках, сообщается в аккаунте административной комиссии городского округа Королев в Instagram.

«Административная комиссия городского округа Королев активно ведет работу в сфере нарушения правил парковки на зеленых насаждениях, газонах и детских игровых площадках. Всего за первое полугодие текущего года в отношении физических лиц вынесено более 100 постановлений о назначении административного наказания», – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, наибольшее количество обращений граждан касается таких улиц как Орджоникидзе, Горького, Кооперативная, Суворова, Мичурина, а также проспекта Космонавтов.

Согласно статье 6.22 закона Московской области №37/2016-ОЗ «КоАП МО», размещение гражданами автомобилей на участках с зелеными насаждениями, газонами или цветниками наказывается штрафом от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц этот штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей.