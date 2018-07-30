РИАМО – 30 июл. Президент России Владимир Путин ужесточил наказание за организацию азартных игр, подписав 29 июля соответствующие поправки, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Президент России Владимир Путин подписал поправки, которые усиливают ответственность за незаконные организацию и проведение лотерей и азартных игр. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации», - говорится в сообщении.

Теперь организация азартных игр без лицензии и систематическое предоставление помещений для незаконного проведения игр будут наказываться штрафом до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами до 240 часов.

«Нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в игорном заведении, либо привлечение организатором азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее издание сообщало, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр без получения лицензии.