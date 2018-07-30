РИАМО - 30 июл. В северной части Мневниковской поймы в Москве рабочие приступили к строительству оборотного тупика за станцией метро «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Началось строительство оборотного тупика за станцией метро «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии метро. Строители приступили к устройству ограждающих конструкций котлована тупика», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Станция «Нижние Мневники» запроектирована в северной части Мневниковской поймы. Двухпутный оборотный тупик предназначен для отстоя и оборота составов метро. Он будет находиться за станцией «Нижние Мневники» в сторону станции «Терехово».

Протяженность западного участка БКЛ от станции «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники» – 5,5 километра. Его строительство планируется завершить в 2020 году.

«Большой кольцевой линией будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня на МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути», – отметил Бочкарев.