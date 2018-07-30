РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В понедельник днем в Подольске образовалась пробка длиной более 1 километра на улице Кирова, причиной затора стала авария, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка образовалась от поворота с улицы Фетищевская на улицу Кирова, до автобусной остановки «Кинотеатр Родина». Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также пробка образовалась на Большой Серпуховской улице, проспекте Ленина, на улицах Клемента Готвальда, Комсомольская, Стекольникова и других.