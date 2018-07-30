РИАМО - 30 июл. В подмосковном Рузском городском округе начали отливать памятник великому князю Ивану Калите, монумент планируют открыть на День города Рузы 18 августа, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы городской администрации.

«Изготовление формы для памятника Ивану Калите, который установят в Рузе, завершено. Скульптор завершил изготовление формы, она доставлена на специализированный завод для непосредственной отливки бронзового памятника. Очень надеемся открыть монумент 18 августа, в рамках празднования 690-летия Рузы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что памятник будет изготовлен и установлен на средства из небюджетных источников. Автором памятника является заслуженный художник России Олег Молчанов.

Великий князь Иван Данилович Калита, заложивший основу объединения русских земель вокруг Москвы, мог быть уроженцем Рузского края. В его духовной грамоте впервые упоминается Руза.