РИАМО - 30 июл. В тропиках «Аптекарского огорода» 30 июля расцветет гигантская кувшинка, листья которой способны выдержать вес ребенка, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

«30 июля, с 16:00 до 19:00, в тропической Викторной оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцветет самая большая кувшинка в мире — легендарная виктория амазонская (Victoria amazonica) с листьями в диаметре до двух метров», - говорится в сообщении.

Также в «Аптекарском огороде» сейчас цветут обычные кувшинки, плодоносят папайя, гуава, бананы и зреет урожай шоколада.

Гигантская виктория — чрезвычайно эффектное растение с листьями, способными выдерживать вес ребёнка. Цветок растения живет около 48 часов, за это время он меняет не только цвет, но и пол.

«В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок — уже пурпурный, мужского пола и без запаха — снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка на другом экземпляре виктории», - говорится в сообщении.

После опыления бутон виктории закрывается навсегда.

Впервые в Москве виктория была выращена и зацвела в 1908 году, именно в Ботаническом саду Московского университета.

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