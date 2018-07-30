РИАМО - 30 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства в понедельник поручил актуализировать программу газификации в Подмосковье.

«Жители городского округа Истра, Ступина, других территорий задавали мне вопрос о газификации. Нам нужно актуализировать эту программу, понять, где, когда и какие населенные пункты мы газифицируем», - сказал Воробьев.

Ранее министр энергетики региона Леонид Неганов сообщал, что в Подмосковье газифицированы 96% населенных пунктов, что является очень высоким показателем. Газ на данный момент отсутствует только в малонаселенных пунктах и в части СНТ.

В Подмосковье действует губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Это самая масштабная программа из принятых в регионе за последние десятилетия. За последние четыре года темпы газификации Подмосковья выросли в четыре раза. За это время в рамках программы построено свыше 2,5 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, порядка 116 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.

Уровень газификации в Московской области достиг 96%>>