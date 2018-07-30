РИАМО - 30 июл. Новый остановочный пункт «Окружная» Савеловского направления Московской железной дороги открылся для всех пассажиров пригородных поездов, он стал первым объектом в рамках интеграции Московского центрального кольца с радиальными направлениями железных дорог, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

На Савеловском направлении железнодорожники провели очередные масштабные работы по развитию путевой инфраструктуры – перевели движение пригородных поездов, следующих в сторону Москвы, на новый участок железнодорожного полотна. До этого было переключено движение поездов по направлению из Москвы.

«Таким образом, полностью заработала новая платформа «Окружная», расположившаяся ближе к одноименной стации Московского центрального кольца. Платформа построена по типу островной – она принимает пригородные поезда как из столицы, так и из Подмосковья», – говорится в сообщении.

Железнодорожники продолжат строительство павильона, который станет основой транспортно-пересадочного узла. В одном месте ТПУ объединит сразу несколько видов транспорта - пригородное направление железной дороги, МЦК, метро и городской наземный общественный транспорт.

Переход между разными видами транспорта будет организован по принципу «сухие ноги». В павильоне создадут безбарьерную среду для маломобильных групп населения – установят эскалаторы и лифты.

Для создания удобной пересадки между Савеловским направлением и МЦК построили новый участок железной дороги, развернутая длина которого составляет более 2 километров и включает новые подходы, два пути и платформу. Старый участок пути и платформы железнодорожники демонтируют, прилегающую территорию запланировано благоустроить.

Новая платформа разместилась на построенной железнодорожной эстакаде, благодаря которой появилась возможность развить улично-дорожную сеть города.