РИАМО - 30 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил составить рейтинг эффективности работы местной власти в Подмосковье по итогам первого полугодия 2018 года.

В рамках совещания с руководящим составом регионального правительства в понедельник Воробьев уделил внимание оценке эффективности работы органов местного самоуправления по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области в 2018 году (Рейтинг-50).

«Нам необходимо сделать промежуточный анализ, подвести промежуточные итоги за первое полугодие для того, чтобы в следующей половине года те, кто отстал, не успевает реализовать тот или иной показатель, смогли наверстать упущенное», - сказал Воробьев.

Всего в рейтинге содержатся 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность» (шесть); «Государственные и муниципальные услуги» (14); «Эффективное управление» (пять); «Качество жизни» (23); «Сельское хозяйство» (два).

Ежегодно показатели уточняются с учетом тех приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в обращении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям.