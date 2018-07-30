РИАМО - 30 июл. Минэкологии заключило государственный контракт на капитальный ремонт плотины на озере Сенеж в Солнечногорском районе, работы проведет ООО «Строительная компания ВВС», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологи и природопользования Московской области.

«Работы планируется завершить до конца нынешнего года, подрядчику предстоит провести ремонт водосброса, донного водоспуска и земляной плотины», – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Министр отметил, что аварийное состояние плотины не только чревато затоплением ближайших к водохранилищу земель, но и негативно влияет на экосистему озера. После ремонта эти проблемы будут решены.

Сенеж – одно из красивейших озер Подмосковья, расположенное к северу от Солнечногорска. В начале XIX века это было небольшое озеро под названием Гущино (или старый Сенеж) в заболоченных верховьях реки Сестра.

В 1825 году началось строительство канала, соединяющего Москву-реку и Волгу, во время которого была возведена плотина, перекрывшая реку Сестру. Она подняла уровень воды, в результате Гущино увеличилось в площади более чем в 13 раз и превратилось в новый большой водоем – Сенеж. Теперь его площадь составляет 8,51 квадратных километра, наибольшая глубина – порядка 6 метров.