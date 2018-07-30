РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 июл. Управляющая компания «Жилкомплекс» по предписанию Госжилинспекции провела перерасчет платы за отопление четырех домов в Королеве и вернула жителям более 1 миллиона рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Госжилинспекция проверила обращения жителей домов №№9 и 11 на проспекте Королева, а также №№12 и 13 по улице Комитетский лес в микрорайоне Юбилейный. Инспекторы установили, что УК «Жилкомплекс» нарушала требования правил предоставления коммунальных услуг, в том числе брали в расчет неверную площадь квартир в многоквартирном доме.

«Мы предписали управляющей организации восстановить законность при расчете платежей за тепло в течение ближайшего платежного периода. Предписание было исполнено в срок», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В результате проведения перерасчета общая сумма переплаты жильцов за коммунальные услуги составила 1 миллион 6 тысяч рублей.