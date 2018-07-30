РИАМО – 30 июл. Супруга народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли поблагодарила всех, кто молится за здоровье ее мужа, и предупредила, что не делает заявлений по поводу состояния Кобзона.
С 20 июля Иосиф Кобзон находится в отделении нейрохирургии одной из московских больниц. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кобзон, которого подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких, впал в кому. Слухи о коме опровергла сестра артиста.
«Я очень благодарна всем людям - столько тепла, столько приветов. В интернете пишут много доброго. Поэтому я хотела бы только попросить всех, кто беспокоится, продолжать желать Иосифу Давыдовичу добра, хорошей энергии, здоровья. Вы не представляете, какое количество людей - и близких и совсем незнакомых - звонят, волнуются, спрашивают. Звонят в офис, звонят друг другу, переписываются...» - сказала Нелли Кобзон в эфире Радио «Комсомольская правда».
При этом она подчеркнула, что не может отвечать на звонки, поскольку занята уходом за супругом.
По ее словам, все заявления по поводу состояния здоровья Кобзона от ее имени являются ложью. Она также прокомментировала слухи о том, что артиста подключили к аппарату искусственного дыхания.
«Не знаю, откуда люди это берут. Просто это не понимаю. Поэтому не буду это комментировать. Я не знаю... Они, может, придумывают...» - сказала Кобзон.
Она также пожелала всем счастья и здоровья.
«Потому что когда сталкиваешься с какими-то проблемами, вот очень тяжело. И еще тратить свою энергию, время на объяснение и на перепалки... Я считаю, что это неправильно. Поэтому я всем желаю здоровья и счастья», - заключила Кобзон.
В 2004 году у Кобзона выявили онкологическое заболевание, после чего он перенес две операции.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии