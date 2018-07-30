РИАМО – 30 июл. Супруга народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли поблагодарила всех, кто молится за здоровье ее мужа, и предупредила, что не делает заявлений по поводу состояния Кобзона.

С 20 июля Иосиф Кобзон находится в отделении нейрохирургии одной из московских больниц. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кобзон, которого подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких, впал в кому. Слухи о коме опровергла сестра артиста.

«Я очень благодарна всем людям - столько тепла, столько приветов. В интернете пишут много доброго. Поэтому я хотела бы только попросить всех, кто беспокоится, продолжать желать Иосифу Давыдовичу добра, хорошей энергии, здоровья. Вы не представляете, какое количество людей - и близких и совсем незнакомых - звонят, волнуются, спрашивают. Звонят в офис, звонят друг другу, переписываются...» - сказала Нелли Кобзон в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом она подчеркнула, что не может отвечать на звонки, поскольку занята уходом за супругом.

«И еще я бы хотела сказать, что никому никаких заявлений (по поводу здоровья своего мужа) не делаю. И никогда не делала. Просто в этом не участвую. Это мое твердое убеждение. Потому что здоровье человека - это личное дело его самого, семьи и самых близких друзей», - добавила Кобзон.

По ее словам, все заявления по поводу состояния здоровья Кобзона от ее имени являются ложью. Она также прокомментировала слухи о том, что артиста подключили к аппарату искусственного дыхания.

«Не знаю, откуда люди это берут. Просто это не понимаю. Поэтому не буду это комментировать. Я не знаю... Они, может, придумывают...» - сказала Кобзон.

Она также пожелала всем счастья и здоровья.

«Потому что когда сталкиваешься с какими-то проблемами, вот очень тяжело. И еще тратить свою энергию, время на объяснение и на перепалки... Я считаю, что это неправильно. Поэтому я всем желаю здоровья и счастья», - заключила Кобзон.

В 2004 году у Кобзона выявили онкологическое заболевание, после чего он перенес две операции.

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