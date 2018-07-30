РИАМО – 30 июл. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в Российской Федерации кассационных и апелляционных судов, которые будут разделены по разным городам, сообщает Газета.ru.

«Российский президент Владимир Путин подписал законы, согласно которым в России будут созданы отдельные кассационные и апелляционные суды. Документ был опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации», – говорится в сообщении.

Из документа следует, что в России создадут девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Они будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда России.

Апелляционные и кассационные суды будут разделены по разным городам. Таким образом, кассационные суды появятся Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово, Владивостоке. Военный кассационный суд разместят в Новосибирске.

Апелляционные же суды разместятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи.

«Также закон устанавливает максимальный возраст в 76 лет для занимающих должности заместителей председателя Конституционного суда и Верховного суда и председателей арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции», – говорится в сообщении.