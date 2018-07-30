РИАМО - 30 июл. В городском округе Бронницы 4 августа состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию 565-й годовщины со дня основания города, основные праздничные мероприятия пройдут в центре города и в прогулочной зоне у озера Бельское, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Для детей в сквере у администрации города Бронницы будет организована интерактивная площадка «Уездный город» с различными развлечениями, конкурсами, викторинами и литературными чтениями.

«В детском парке «Ракушка» у озера Бельское будет организована детская концертно-игровая программа «Веселый городок» с выступлениями детских творческих коллективов и вокальных исполнителей, конкурсами и викторинами. Там же будут подведены итоги детского конкурса «Алло, мы ищем таланты» и объявлены победители творческих номинаций», – говорится в материале.

На гребном канале озера Бельское пройдет ставшее традиционным для Бронниц спортивное соревнование – гонки на лодках «Дракон» и комплексная эстафета на плавательных средствах (катамаран, шлюпка, плавательная доска). В соревнованиях примут участие команды организаций и предприятий города: Бронницкая городская больница, ОАО «УНР-494», клуб любителей спорта «Гермес», команда городского округа Раменское, сборная команда представителей таксомоторного парка «Легион».

На футбольном поле рядом с новым стадионом, построенном к ЧМ-2018, пройдет игра первенства России среди команд третьего дивизиона (зона Московской область, группа «Б»: СДЮСШОР «Бронницы» - ФК «Серпухов»). Позже на том же поле состоится футбольный матч между ветеранами города Бронницы и ветеранами «Спартака».

В рамках торжественной части праздника состоится церемония вручения благодарственных писем губернатора Московской области, почетных знаков Мособлдумы и иных наградных символов и документов заслуженным работникам и жителям, имеющим определенные достижения в различных сферах деятельности.

В вечернем праздничном концерте на главной сцене у прогулочной зоны озера Бельское примут участие местные солисты и творческие коллективы, а также звезды российской эстрады.