РИАМО - 30 июл. В центре Москвы в Пресненском районе появится трехэтажное административно-деловое здание, территорию вокруг объекта благоустроят и озеленят, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов согласовал проектную документацию для инвестиционного объекта капитального строительства: «Офисное здание» по адресу: 2-я Звенигородская улица, владение 12, строение 1, 3, 4, 5, 7, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 64, район Пресненский, Центральный административный округ города Москвы», – говорится в сообщении.

Общая площадь проекта составит 2,8 тысячи квадратных метров. В здании появится 13 офисных помещений, запроектированных с первого по третий этажи. Ориентировочное количество сотрудников – 108 человек.

Связь по этажам будет осуществляться с помощью двух лестничных клеток и одного лифта грузоподъемностью 1 тысяча килограммов. Полная внутренняя отделка мест общего пользования и технологическое оснащение здания будут выполнены в соответствии с функциональным назначением и технологическими требованиями.

В рамках благоустройства прилегающей территории предусмотрено строительство проездов и тротуаров, установка малых архитектурных форм, разбивка газонов, высадка зеленых насаждений, а также устройство наружного освещения.