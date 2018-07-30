РИАМО - 30 июл. Управляющая компания из подмосковного Наро-Фоминска привела в порядок подъезд дома по предписанию Госжилинспекции региона, капитальный ремонт крыши проведут осенью, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Жителей многоквартирного дома на улице Карла Маркса, 19 ранее пожаловались на плохое состояние подъездов и крыши. В ходе проверки выяснилось, что причиной таких нарушений, как наличие влажных протечек в жилых помещениях и местах общего пользования, стала негерметичность кровли. Также специалисты обнаружили разрушение штукатурно-окрасочного слоя в тамбуре одного из подъездов и наличие строительного мусора в чердачном помещении.

«В адрес ООО «УК ЖКХ» выдано предписание – осуществить уборку на чердаке, устранить протечки, произвести окраску пострадавших от намокания стен подъезда и тамбура. В установленный срок выданное предписание было исполнено», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, получив необходимые документы о техническом состоянии многоквартирного дома, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Наро-Фоминского городского округа признала кровлю МКД аварийной.

«Исполнитель работ по капитальному ремонту крыши заявил, что работы будут проведены до конца октября текущего года», – сообщил руководитель Госжилинспекции Вадим Соков.