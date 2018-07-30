РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 30 июл. Глава городского округа Жуковский Андрей Войтюк выразил благодарность организаторам первой в истории муниципалитета выставки бездомных собак «Истинные дворяне».

Выставка «Истинные дворяне» прошла 29 июля в Жуковском. Организовал мероприятие приют для животных «Эллина». На выставке были представлены 30 собак, которые искали хозяев. Все животные прошли ветеринарное обследование, они были привиты и чипированы.

«Отрадно, что некоторым четвероногим удалось найти дом. Искренне хочется, чтобы и остальные попали в теплые руки хозяина. Я благодарю организаторов за это светлое мероприятие, а также партнеров и творческие коллективы города. Это был замечательный праздник, во время которого мы сделали доброе дело!» – написал Войтюк на своей официальной странице в Instagram.