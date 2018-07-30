РИАМО – 30 июл. Сотрудники полиции проводят обыски на художественно-производственном предприятии Русской православной церкви «Софрино» в Подмосковье, передает ТАСС.

«С утра на фабрику прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, ведутся обыски. На фабрику никого не пускают», – сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что не располагают информацией о проведении обысков.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил от всех должностей в Русской православной церкви (РПЦ) генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» Евгения Пархаева. Он руководил «Софрино» с 1987 года. Помимо руководства этой организацией, Пархаев также управлял гостиницей «Даниловская», принадлежащей Московскому патриархату, и курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

Предприятие «Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода и является одним из крупнейших предприятий Подмосковья. Общая площадь фабрики – 12 гектаров, здесь работает около 3 тысяч человек, ассортимент изделий насчитывает свыше 2,5 тысяч наименований.

Предприятие проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайн их внутренних интерьеров, выполняет уникальные индивидуальные заказы.