РИАМО - 30 июл. Сотрудники управления Федеральной налоговой службы по Московской области по результатам контрольной работы в первом полугодии 2018 года доначислили свыше 9 миллиардов рублей налогов, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФНС.

«Налоговыми органами Московской области по результатам контрольной работы за первое полугодие 2018 года дополнительно начислено налогов, сборов, пени, предъявлено налоговых санкций на сумму 9,5 миллиардов рублей. Доначисления по выездным проверкам составили 7,5 миллиардов рублей, по камеральным налоговым проверкам - 2 миллиарда», - отмечается в сообщении.

Благодаря риск-ориентированному подходу к отбору кандидатов на выездной контроль число выездных проверок в январе-июне текущего года сократилось на 284 единицы. В расчете на одну результативную проверку доначисления составили 14,9 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках проводимых проверок в целях налогообложения на 571 миллион рублей уменьшен убыток организаций.

«По состоянию на 1 июля 2018 года из доначисленных сумм налоговыми органами Московской области в бюджет взыскано 6,8 миллиарда рублей», - добавляется в сообщении.

Сумма уменьшенных платежей по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов за отчетный период уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 302 миллиона рублей, составив 782,5 миллиона рублей.