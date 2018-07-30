РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Более 400 квадратных метров ям и выбоин отремонтируют во дворе у дома №26 на улице Твардовского в подмосковной Балашихе, сообщила начальник производственно-технического отдела управляющей компании «Квартал» Татьяна Краснова.

«Во дворе у дома №26 на улице Твардовского мы отремонтируем более 400 квадратных метров асфальтового покрытия, рабочие управляющей компании приступили к ямочному ремонту внутриквартального проезда. Располагая кадрами и техникой, мы выиграли муниципальный конкурс и заключили контракт на ремонт городских дорог, по которому мы отремонтируем 12,5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия», – сказала Краснова.

На данный момент рабочие сняли старое покрытие по центру проезжей части, где было больше всего выбоин. Следующий этап – уложить на подготовленном участке новый асфальт. Работы планируется завершить 31 июля.

Управляющая компания «Квартал» также отремонтирует ямы и выбоины в микрорайонах Железнодорожный, Купавна, Кучино и Ольгино.