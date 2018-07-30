РИАМО - 30 июл. На востоке Москвы сотрудники полиции задержали 21-летнего приезжего мужчину по подозрению в нарушении авторских прав во время реализации нелицензионного программного обеспечения (ПО), сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Установлено, что молодой человек за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей установил нелицензионное программное обеспечение на компьютер, принадлежащий одной из фирм, расположенной на Свободном проспекте.

«Проведенным исследованием установлено, что реализованные злоумышленником программы являются нелицензионными. Ущерб компаниям-правообладателям составил свыше 1,2 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.