РИАМО - 30 июл. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство многофункционального торгово-развлекательного центра с ледовой ареной, кинопарком и ресторанами в районе Митино на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект возведут по адресу: улица Дубравная, владение 51 (СЗАО, Митино). Площадь ТРЦ составит 118,5 тысяч квадратных метров.

«В торговом комплексе под условным названием «Сердце Митино» разместится торгово-развлекательный центр с магазинами разных форматов, кафе, ресторанами и фудкортом, гипермаркет, кинотеатр на 11 залов, а также спорткомплекс с ледовым дворцом «Митино Арена», фитнес-центром и спортивными залами», – говорится в сообщении.

На втором этаже откроются видовые рестораны, обращенные на Митинский парк. Ледовая арена предназначена для круглогодичного проведения соревнований и тренировок по ледовым видам спорта и в качестве катка для массового катания. Также здесь будут проводиться культурно-зрелищные мероприятия. В ледовом катке будут две площадки – основная размером 30 на 60 метров и тренировочная – 20 на 40 метров. Кроме того, обустроят физкультурно-оздоровительный центр, помещения инфраструктуры катка, административные и технические помещения.

На двух подземных уровнях разместится паркинг на 643 машины. С северной стороны организуют открытую стоянку на 330 автомобилей с возможностью парковки автобусов, обслуживающих спортивные мероприятия в ледовой арене. Дополнительную парковку на 46 машин создадут в зоне гипермаркета для сотрудников. Таким образом, всего будет создано 1019 парковочных мест.

ТРЦ, расположенный в пешей доступности от метро «Митино», будет обслуживать жителей района Митино, близлежащих районов и подмосковного Красногорска. Строительство планируется завершить во второй половине 2021 года. Источник финансирования – средства инвестора.