РИАМО – 30 июл. В начале декабря в подмосковном Сергиевом Посаде откроется аптека полного цикла, в которой льготникам могут выдавать все виды лекарств и медицинских средств, сообщается на сайте муниципальной общественно-политической газеты Сергиево-Посадского района «Вперед».

Комиссия по здравоохранению, которую создал городской совет депутатов, во главе с его председателем Алексеем Вохменцевым обсудила обеспечение льготников лекарствами в рамках рабочей поездки в поликлинику районной больницы.

«Инвалиду первой группы, чтобы получить пять разных льготных лекарств, нужно съездить в пять разных поселений Сергиево-Посадского района, а прописан и живет он на Угличе. Как сделать так, чтобы он получил лекарства в одной аптеке?», – сказал Вохменцев, обращаясь к представителю «Мособлмедсервиса» - аптечного склада, который осуществляет отпуск лекарственных средств и медицинских изделий льготным категориям граждан Московской области бесплатно и с 50% оплатой их стоимости.

Из ответа последовало, что задача компании - поставить заказанное количество лекарств в определенный район, а подобные ситуации – это ошибка в логистике. Проблему может решить аптека полного цикла, которая должна заработать в начале декабря на проспекте Красной Армии, 234.

По словам представителя компании, на ремонт необходимо 1,5 месяца, еще 1-1,5 - на лицензирование. Лицензия на наркотические и психотропные препараты оформляется дольше, поэтому в аптеку они поступят позже, но когда они поступят, жителям Сергиева Посада не придется ездить в Пушкино или Красноармейск. Пока купить эти препараты ни за деньги, ни по рецепту невозможно ни в одной аптеке района.

Новая аптека также станет большим складом лекарственных препаратов, из нее они будут поступать в другие государственные аптеки города и района.

Вохменцев также попросил администрацию больницы вместе с депутатами помочь решить вопрос доставки льготных лекарств пациентам, которые не могут самостоятельно дойти до аптеки. Он предложил привлечь к решению этого вопроса управление социальной защиты населения.