РИАМО – 30 июл. Участник инновационного территориального кластера «Зеленоград», малое предприятие «МикроЭМ Технологии», приобрело новое оборудование и запустило импортозамещающее производство благодаря программам государственной поддержки малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

«Расширение доступа малым предприятиям к кредитным ресурсам названо президентом в числе важнейших направлений государственной экономической политики. Москва по этому показателю сохраняет хорошую динамику: на столицу приходится более трети всего объема совокупной гарантийной поддержки по стране», – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Благодаря займу Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в размере 47 миллионов рублей и поручительству Московского гарантийного фонда на 25 миллионов рублей компания «МикроЭм» закупила новое оборудование для производства микроэлектронных компонентов.

Поддержка оказана в рамках программы «Промышленность», которая ориентирована на резидентов особых экономических зон Москвы, участников инновационных территориальных кластеров, арендаторов технополисов, технопарков, индустриальных и промышленных, парков. Займы Московского фонда предоставляются по льготной ставке от 2% до 5% годовых, что в 2-6 раз ниже банковских ставок.

По словам Сергуниной, новое оборудование более чем в два раза увеличит производственные мощности «МикроЭм» и позволит повысить конкурентоспособность на международных рынках. Речь идет о производстве и поставках микроэлектронных изделий для нужд телекоммуникационных компаний, автомобильной промышленности, железнодорожного транспорта, ЖКХ, торговли, медицины, светотехники и изделий специального назначения.