РИАМО - 30 июл. АО «Мособлэнерго» с начала 2018 года осуществило технологическое присоединение к электрическим сетям и выдало напряжение на 21 социально значимый объект Московской области, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Компанией завершены работы по подключению трех детских садов: на 240 мест в 4-м микрорайоне в Дзержинском, на 150 мест по улице Приборостроителей в Раменском, а также на 180 мест по площади Калинина, 20 в Люберцах», – отмечается в материале.

Подключение к электросетям компании проведено по ряду медицинских учреждений региона, в частности, речь идет о фельдшерско-акушерских пунктах в поселке Заречный, деревне Хрипань, а также детской поликлинике по улице Февральская, 40А в Апрелевке.

Напряжение также подали в многоквартирные дома: новостройку по улице Совхозная,23 в Куровском и в новые трехэтажные дома в деревне Лыткино. Технологическое присоединение выполнено в Ильинской средней общеобразовательной школе №26, в лицее №23 в Мытищах, в новой школе 6 микрорайона в Дзержинском. Специалисты также завершили работы по технологическому присоединению парка «Солнечный берег» по улице Первомайская в поселке Запрудня в Талдоме.

Всего с начала года АО «Мособлэнерго» исполнило более 4,5 тысяч договоров на технологическое присоединение, а мощность подключений составила свыше 112 тысяч киловатт.