РИАМО - 30 июл. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в Зеленограде мужчину с множественными колото-резаными ранениями, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, из службы «03» 29 июля сообщили о ножевом ранении по адресу: Зеленоград, корпус 424 «Б», квартира 91.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен безработный 1979 года рождения, зарегистрированный там же, который нарядом скорой медпомощи доставлен в медучреждение и госпитализирован с множественными колото-резаными ранениями», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.