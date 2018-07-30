РИАМО – 30 июл. Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве, передает Газета.ru.

«Поправки предполагают штрафы за неразмещение информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей», – сообщается на портале правовой информации.

Также вводится ответственность за необоснованное принятие органом регионального контроля в области долевого строительства решения о выдаче или отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика.