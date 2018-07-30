РИАМО - 30 июл. Власти Москвы передали совету ветеранов столичного района Арбат помещения на Большой Молчановке, что позволит организовать работу нескольких первичных организаций совета, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Департамент городского имущества принял решение о передаче помещений на безвозмездной основе совету ветеранов района Арбат. Помещения расположены по адресу: улица Большая Молчановка, дом 24/2, строение 1 (Большой Ржевский переулок, дом 2/24, строение 1)», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман, предложенное городом помещение полностью подходит для работы ветеранской организации: имеет отдельный вход, удобное расположение в жилых микрорайонах улицы Новый Арбат и Поварской, рядом нет интенсивного движения автотранспорта.

«Мы благодарны городу за решение проблемы с поиском офиса для совета. Теперь у нас есть четыре светлые изолированные друг от друга комнаты, что позволяет организовать работу сразу нескольких первичных организаций совета ветеранов», - сказал в свою очередь председатель совета ветеранов района Арбат Павел Бородин.

Общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов района Арбат, Совет ветеранов района Арбат, ведет свою деятельность на территории района с 1996 года. Основными задачами общественной организации являются: патриотическое воспитание молодежи, вопросы социальной защиты и поддержки людей пожилого возраста.