Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство здания склада сырья в Щелковском районе на территории Восточной промзоны, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя Подмосковья.

«В 1-этажном здании, на площади более 9 тысяч квадратных метров разместятся складские, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ», - сообщил министр Стройкомплекса Руслан Тагиев.

Застройщиком объекта выступает ООО «ДОК-15». Объем инвестиций составит порядка 200 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 70 новых рабочих мест.

Срок действия разрешения на строительство – до июля 2019 года.