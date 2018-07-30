РИАМО - 30 июл. Реальная заработная плата в Москве увеличилась на 10% в мае 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года, при этом средняя зарплата в столице выросла на 13,6%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за май 2018 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 81064 рубля и увеличилась по сравнению с маем 2017 года на 13,6%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2018 года составила 110,0% к уровню мая 2017 года», – говорится в документе.

Реальная заработная плата в столице в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года снизилась на 9,6%, а средняя зарплата в мае в месячном выражении – на 9,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в Москве в мае 2018 года уменьшились на 12% по сравнению с маем 2017 года и на 32,9% по сравнению с апрелем 2018 года.

Среднедушевые денежные доходы в мае 2018 года по сравнению с апрелем снизились на 28,6% и составили 51532 рубля.

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 июля 2018 года в Москве составила 149,8 миллиона рублей, что на 30,4% больше, чем на 1 июня 2018 года. При этом задолженность по зарплате зафиксирована в 10 организациях, пять из них – обрабатывающие производства, две строительных и три научных.

По данным Мосгорстата, инфляция в Москве в мае 2018 года составила 0,4%, а с начала года цены выросли на 1,8%. По данным Росстата, в мае 2018 года индекс потребительских цен в России составил 100,4%, с начала года – 101,6% (в мае 2017 года – 100,4%, с начала года – 101,7%).