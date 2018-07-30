РИАМО - 30 июл. В Центральном доме литераторов завершилась церемония прощания с писателем Владимиром Войновичем, его в последний путь москвичи проводили аплодисментами, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни 28 июля.

Несколько десятков людей собрались на улице в ожидании, когда вынесут гроб с телом писателя. Как только гроб начали выносить из здания, раздались аплодисменты, не умолкающие до тех пор пока катафалк не скрылся за поворотом.

Российский писатель и поэт Виктор Шендерович назвал Войновича несгибаемым перед властью человеком, который всегда оставался при своем мнении и был честным, несмотря ни на что.

«Его первая повесть «Хочу быть честным» вышла больше полувека назад. Это редчайший случай сохраненного достоинства. За это время ни одна власть и близко не смогла подойти к тому, чтобы обольстить его или согнуть. Это поразительный подвиг честного человека», - сказал Шендерович.

Музыкант и композитор Стас Намин отметил, что таких честный людей, как Войнович с каждым годом становится все меньше.

«Я думаю, что таких людей мало, все меньше и меньше. И мы потеряли очень достойного, серьезного писателя и личность», - сказал Намин.

Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Таджикская ССР; ныне - Душанбе, Таджикистан). Он является автором романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и других. Писатель также известен как автор текстов ко многим песням, наибольшую известность приобрела «Четырнадцать минут до старта», посвященная космонавтике. В 2001 году за роман «Монументальная пропаганда» Войнович был удостоен Государственной премии РФ.

Диссидентская деятельность Войновича и зарубежная публикация «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина» повлекли за собой давление на него со стороны Союза писателей СССР и органов государственной безопасности. В июне 1981 года был лишен советского гражданства. В 1981 - 1990 годы проживал в ФРГ (получил германское гражданство) и США, сотрудничал с радиостанцией «Свобода».

В августе 1990 года писателю было возвращено советское гражданство, после чего он вернулся на родину.