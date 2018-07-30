РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В Подольске машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» завершил сварку четырех гидрокамер к реактору «РИТМ-200» для ледокола «Урал», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В ПАО «ЗиО-Подольск» (публичное акционерное общество – ред.) завершился процесс приварки четырех гидрокамер к корпусу первого реактора силовой установки «РИТМ-200» для второго серийного атомного ледокола «Урал». В ходе работы применялась технология управляемой сварки, позволяющая контролировать и управлять сварочными деформациями для получения заданных значений геометрических размеров изделия. Она была разработана специалистами предприятия», – говорится в сообщении.

Гидрокамеры являются неотъемлемой частью интегрированного корпуса реактора. В дальнейшем в них будут установлены центральные электронасосы. Гидрокамеры предназначены для циркуляции охлаждающей среды внутренней полости реактора. Каждая гидрокамера имеет массу 4,5 тонны. Кроме того, завод завершил изготовление гидрокамер для второго реактора РУ «РИТМ-200» ледокола «Урала». Операция по их сварке с корпусом реактора пройдет в августе.

Ранее подольское предприятие изготовило реакторные установки «РИТМ-200» для ледоколов нового поколения «Арктика» и «Сибирь». ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» – крупнейший производитель высокотехнологичного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, а также судостроения. Порядка 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.