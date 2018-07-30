РИАМО - 30 июл. Бесплатные автобусы перевезли около 90 тысяч пассажиров на ремонтируемом участке Филевской линии метрополитена за выходные 28 и 29 июля, говорится в сообщении пресс-службы Государственного унитарного предприятия «Мосгортранс».

«Компенсационными маршрутами КМ1 и КМ2 в районе закрытого участка Филевской линии метро от «Киевской» до «Кунцевской» воспользовались почти 90 тысяч пассажиров в минувшие выходные, 28 и 29 июля. В перевозке задействовали более 50 современных низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости», - говорится в сообщении.

Бесплатные автобусы перевозили пассажиров с 5:00 утра до 2:00 ночи с интервалом не более двух минут.

У временно закрытых станций находились сотрудники линейного и диспетчерского персонала ГУП «Мосгортранс», которые помогали пассажирам найти место посадки в автобус и координировали движение городского транспорта.

Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» были закрыты 28 и 29 июля для проведения ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновил работу утром в понедельник, 30 июля.