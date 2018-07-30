РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 30 июл. В подмосковном Жуковском ветеринары провели мероприятие по чипированию бездомных животных в ходе мероприятия «Истинные дворяне», сообщил глава муниципалитета Андрей Войтюк в своем аккаунте в Instagram.

«В рамках мероприятия «Истинные дворяне» прошли мастер-классы и творческие выступления, сбор гуманитарной помощи для приюта «Эллина», а ветеринары проводили процедуру чипирования, давали хозяевам бесплатные консультации», – написал Войтюк.

Он также добавил, что организаторы данной акции стремились показать, как важна забота о бездомных животных.

«Каждое животное достойно иметь свой дом, любящих хозяев, достойно любви и заботы. Мы в ответе за тех, кого приручили!» – заключил Войтюк.