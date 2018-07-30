РИАМО - 30 июл. На Замоскворецкой линии Московского метрополитена начал курсировать тематический поезд, посвященный 95-летию Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА), передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Тематический состав оформлен в традиционных для ЦСКА цветах - красном и синем. Внутри вагонов пассажиры могут ознакомиться с интересными фактами из истории клуба, а также увидеть портреты выдающихся спортсменов.

На торжественном запуске поезда присутствовали первый заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и другие почетные гости.