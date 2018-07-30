РИАМО - 30 июл. Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по городу Москве предъявили обвинение 17-летнему молодому человеку, который напал на сотрудника полиции с ножом, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Около 15 часов 27 июля на 1-й Брестской улице в Москве сотруднику полиции, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, неизвестный мужчина умышленно нанес несколько ударов ножом в область груди и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу. По данным медиков, он находится в стабильно тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали в Подмосковье.

«В ходе допроса юноша пояснил, что напал на полицейского по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия также будут отрабатываться и иные версии совершенного преступления», – сказала Иванова.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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