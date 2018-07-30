РИАМО - 30 июл. Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по городу Москве предъявили обвинение 17-летнему молодому человеку, который напал на сотрудника полиции с ножом, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Около 15 часов 27 июля на 1-й Брестской улице в Москве сотруднику полиции, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, неизвестный мужчина умышленно нанес несколько ударов ножом в область груди и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу. По данным медиков, он находится в стабильно тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали в Подмосковье.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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