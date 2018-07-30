РИАМО - 30 июл. В прошедшие сутки Росгидромет зафиксировал повышенное содержание формальдегида в районе Печатники Юго-Восточного округа столицы, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«За прошедшие сутки в городе Москве степень загрязнения атмосферного воздуха была низкая. Однако в дневные часы 29 июля в районе Печатники (ЮВАО) максимальная разовая концентрация формальдегида достигала 1,3 ПДК», - отмечается в материале.

По оценке Росгидромета, в настоящее время степень загрязнения воздуха в городе низкая. В период до вторника также ожидается пониженный уровень загрязнения воздушного бассейна.

Ранее синоптики сообщали, что июль в Московском регионе завершится жаркой и солнечной погодой без дождей. Температура на текущей неделе достигнет 31 градуса.